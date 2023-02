Agora przejmuje Eurozet. Jest prawomocny wyrok i umowa

Agora kupiła udziały w Eurozet

Dodatkowo, jak czytamy w komunikacie, Agora (lub wskazany przez nią podmiot trzeci) uprawniona jest do nabycia pozostałych 490 udziałów Eurozet w ramach Opcji Call 2 w terminie do 31 lipca 2025 roku.

Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową. Głównymi stacjami należącymi do Agory są: TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio. Z kolei głównymi stacjami należącymi do Eurozet są: Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus oraz Chilli ZET.

Zastrzeżenia UOKiK-u

Wniosek o zgodę na transakcję wpłynął do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w październiku 2019 roku. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w listopadzie 2019 roku skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, co oznaczało, że konieczne było przeprowadzenie badania rynku. W listopadzie 2020 roku prezes urzędu przedstawił zastrzeżenia do tej koncentracji, a następnie na początku 2021 roku zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę.