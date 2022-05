Sąd zgodził się na przejęcie Eurozetu przez Agorę. UOKiK zapowiada apelację

Agora chce przejąć spółkę Eurozet, do której należy między innymi Radio ZET. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czwartek zgodził się na przeprowadzenie transakcji i tym samym zmienił decyzję Prezesa UOKiK-u zakazującą koncentracji. Urząd zapowiada, że złoży apelację od wyroku.

Agora poinformowała, że w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet sp. z o.o. "Z przedstawionych dzisiaj ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku" - poinformowała w komunikacie Agora.

"W ocenie Sądu przedstawione w decyzji Prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze działań koordynacyjnych przedsiębiorców, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i nie są wysoce prawdopodobne. Zdaniem Sądu nie znajdują one podstaw w ustalonych w toku postępowania dowodowego realiach rynkowych i uwarunkowaniach ekonomicznych" - dodała spółka.

UOKiK w osobnym komunikacie poinformował, że Prezes Urzędu złoży apelację od tego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd przypomniał w komunikacie, że "Prezes Urzędu wskazał, że w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej".

"Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Agora chce przejąć Eurozet

Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową. Głównymi stacjami należącymi do Agory są: TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio. Z kolei głównymi stacjami należącymi do Eurozet są: Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus oraz Chilli ZET.