Jest nowa szefowa radiowej Trójki

Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką Programu Trzeciego - podała na swojej stronie rozgłośnia. Stacja podkreśliła przy tym, że ta decyzja "to pierwszy krok do odbudowy Trójki". Szydłowska ma objąć stanowisko w czwartek.

- Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy. Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki - stwierdził cytowany w komunikacie Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

- Radio publiczne widzę jako przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy. Zaprzepaszczany w ostatnich latach potencjał i zaufanie, jakim obdarzali nas odbiorcy musimy odbudować dostosowując się do czasów, w których to robimy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy. Trójka aktywnie włączy się do dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych, wsłuchując się w głosy aktywistów i aktywistek, osób zawodowo zajmujących się badaniem mediów, środowisk intelektualnych, artystycznych - powiedziała Szydłowska.

Jak poinformowano, nowa dyrektorka Trójki ma rozpocząć pracę w czwartek, 18 stycznia.

Agnieszka Szydłowska w Polskim Radiu

Agnieszka Szydłowska pracowała w Trójce 17 lat. Na jej antenie współprowadziła m.in. program Radiowy Dom Kultury. Ze stacji odeszła w maju 2020 roku. Jej decyzja miała związek z 1998. notowaniem Listy Przebojów Trójki. Na pierwszym miejscu tego zestawienia zadebiutowała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Informacja o tym szybko zniknęła jednak ze stron państwowego radia. Następnie ówczesny dyrektor i redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania "został złamany regulamin", a "redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu głosowania".

Szydłowska o odejściu z Trójki poinformowała w mediach społecznościowych. We wpisie na Facebooku przyznała, że długo "woziła się z decyzją", ponieważ "urodziła się do radia publicznego, bo misję ma we krwi". Oceniła, że "ostatnim akordem" była dla niej "pandemiczna ramówka". "Tak naprawdę zaorała naszą antenę pozbawiając słuchaczy ulubionych programów. I - nad czym bardzo ubolewam - dostępu do informacji kulturalnych i wymiany myśli" - napisała dziennikarka. "Co było dalej - wiecie. Marek, Hirek, Marcin. Kontynuacja niechlubnej wyliczanki" - dodała.

W ostatnich latach Szydłowska pracowała w Newonce.radio. Zanim związała się z Polskim Radiem, była dziennikarką Rozgłośni Harcerskiej. Później współpracowała również z telewizją publiczną, na antenach której prowadziła programy takie jak "Pegaz", "Po godzinach", czy "Tygodnik kulturalny".

Agnieszka Szydłowska PAP/Andrzej Jackowski

Zmiany w mediach

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz 19 grudnia 2023 roku zadecydował o odwołaniu dotychczasowych i powołaniu nowych rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i PAP, które zmieniły zarządy spółek. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został ogłoszony Tomasz Sygut. Decyzja szefa MKiDN spotkała się z krytyką ze strony polityków PiS, którzy ocenili, że była bezprawna.

Jednocześnie w ustawie okołobudżetowej znalazł się zapis o możliwości przekazania pieniędzy z budżetu państwa dla mediów publicznych. Łącznie chodziło o blisko 3 mld zł. W ustawie napisano, że minister właściwy do spraw budżetu, czyli minister finansów, "może przekazać" takie środki, ale nie ma takiego obowiązku. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał, że na razie wypłata jest wstrzymana.

W związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, PR i PAP, a później także 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: tvn24.pl