Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Cena ropy przekroczyła kolejną barierę. Niepokoi zapowiedź Trumpa
Cena ropy przekroczyła kolejną barierę. Niepokoi zapowiedź Trumpa
Z kraju

Dziemianowicz-Bąk o zwolnieniach w Pyszne.pl: takiej zgody nie będzie

|
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Pogarszanie warunków zatrudnienia i krzywda pracowników nie mogą być uzasadniane żadnymi PR-owymi sztuczkami i wyjaśnieniami dotyczącymi strategii biznesowej - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister pracy odniosła się w ten sposób do zapowiadanych przez Pyszne.pl zwolnień nawet pięciu tysięcy kurierów, zatrudnionych do tej pory w oparciu o umowy cywilnoprawne.

W zeszłym tygodniu władze spółki Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) poinformowały kurierów o planowanych zwolnieniach, w wyniku których 5 tysięcy pracowników, zatrudnionych dotąd na podstawie umów cywilnoprawnych, ma stracić pracę. Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób, którym ma zostać zaproponowane ponowne zatrudnienie u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach.

Zwolnienia w Pyszne.pl

Jak powiedziała w czwartek w Rzeszowie minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas briefingu prasowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, rozwiązania umów cywilnoprawnych mają rozpocząć się od sierpnia. Zwolnione osoby miałyby zostać delegowane do pośredników Pyszne.pl.

- To jest sytuacja, która słusznie wzbudziła obawy, oburzenie i zbulwersowanie tych pięciu tysięcy pracujących dla Pyszne.pl kurierów i kurierek - powiedziała.

>>> Apel do rządu w sprawie kurierów popularnej platformy. "Żeby ukrócić patologię na rynku"

Oceniła, że ta sytuacja pokazuje, jakie obawy towarzyszą osobom, które są zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne, a nie umowy o pracę. Przypomniała, że umowę cywilnoprawną można rozwiązać z dnia na dzień, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i nie ma okresu wypowiedzenia. Natomiast umowa o pracę, jeżeli ma być rozwiązana, musi być wskazana przyczyna, która musi być uzasadniona. Ponadto daje ona gwarancję okresu wypowiedzenia.

- To, co nie może być usprawiedliwione, to zatrudnianie w oparciu o umowy śmieciowe, to co nie może być zrozumiane i uzasadnione, to pogarszanie warunków zatrudnienia i krzywda wobec pracowników. Na to zgody być nie może, takie decyzje nie mogą być uzasadniane żadnymi PR-owymi sztuczkami i wyjaśnieniami dotyczącymi potrzeb czy strategii biznesowej. Pracownicy muszą być chronieni - podkreśliła minister.

Wątpliwości w sprawie zatrudnienia w Pyszne.pl

Dodała, że jej poważną wątpliwość budzi to, czy dotychczasowe zatrudnienie w tej platformie kurierów i kurierek było właściwe.

- Bo gdyby okazało się, że to powinny być umowy o pracę, to w przypadku ich ewentualnego rozwiązania, zmian decyzji strategii biznesowej, obowiązywałaby pracodawcę ustawa o tak zwanych zwolnieniach grupowych. Musiałby pracodawca zastosować konsultacje ze związkami zawodowymi, musiałby, gdyby decydował się na rozwiązanie tych umów, zapewnić pracownikom, pracownicom odpowiednie odprawy - wyjaśniła.

>>> Zwolnienia kurierów pod lupą. ZUS i PIP wszczynają kontrole w Pyszne.pl

Przekazała także, że w związku z tymi wątpliwościami dotyczącymi zatrudnienia w Pyszne.pl zwróciła się o pilną interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP rozpoczęła już kontrole w tej platformie internetowej. Równolegle kontrolę rozpoczął także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który także ma uprawnienia do badania właściwej podstawy oskładkowania.

- A jeżeli okazałoby się, że ta podstawa jest niewłaściwa, że tytuł do ubezpieczeń był zgłoszony nieprawidłowo przez firmę, to nawet wstecznie, do pięciu lat wstecz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ściągać zaległe, nieopłacone składki od takiej firmy - zaznaczyła minister.

Wpływ reformy PIP

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że te działania to efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie 8 lipca br. Przypomniała, że ta reforma nadała Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i przekształcania śmieciowych umów w umowy o pracę na drodze decyzji administracyjnych. Umożliwia także współpracę, wymianę danych i koordynację działań między ZUS a PIP.

- To są konkretne działania (…) państwa, które nie wyraża zgody na łamanie praw pracowniczych, na pogarszanie warunków pracy pracowników, na krzywdę tysięcy ciężko pracujących ludzi. Takiej zgody nie będzie, nie będzie tolerowania uzasadnień czy PR-u, który próbuje zmyć odpowiedzialność z biznesu, który chce krzywdzić, wykorzystywać i być może działać bezprawnie wobec pracownic i pracowników - podkreśliła.

Dodała, że od 8 lipca, kiedy reforma weszła w życie, do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już ponad 250 skarg dotyczących potencjalnego wadliwego zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Przypomniała też, że kolejnym elementem nowego porządku na rynku pracy jest ustawa antymobbingowa, która po przyjęciu przez parlament, obecnie czeka na podpis prezydenta.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąkzakupy przez internetPaństwowa Inspekcja PracyMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ropa naftowa
PILNECena ropy przekroczyła kolejną barierę. Niepokoi zapowiedź Trumpa
Rynki
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Wpływ AI na rynek pracy. Nowe badanie Adecco
Tech
Autostrada A2
Alternatywa dla A2. Nowa trasa ma połączyć stolicę z CPK
Z kraju
chiny fabryka magazyn paczki shutterstock_557894959
Nowe cła na tanie paczki. Europa już zmienia nawyki zakupowe
Pieniądze
google logo budynek shutterstock_2689013653
Bruksela zapowiada karę, Polska - podatek cyfrowy, a Google liczy miliardowe zyski
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Europejski Bank Centralny podjął decyzję
Ze świata
Jemen, Huti, studenci, protest
Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką
Ze świata
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Wniosek o upadłość. Po prawie 100 latach działalności
Ze świata
Urząd
Optymalizacja pracy urzędników. Nawet pięć razy szybciej dzięki AI
Tech
Donald Trump
Trump wysyła jasny sygnał. "Możesz być następny"
Ze świata
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Gaz się unosi. Tego nie widziano od ośmiu lat
Rynki
Płonące centrum logistyczne firmy Wildberries
Atak na "rosyjski Amazon". Potężne straty
Ze świata
[TVN24+] Karaiby Philipsburg wycieczkowce - JSvideos shutterstock_2738258155
"Pływające miasta" i bunt na lądzie. "Codzienne piekło"
Maja Piotrowska
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Mniej bezrobotnych w Polsce. GUS pokazał najnowsze liczby
Z kraju
bigos shutterstock_2720787109
Bigos. GIS ostrzega
Z kraju
Władimir Putin
Jest unijne porozumienie w sprawie Rosji
Ze świata
Żołnierze Huti idą po flagach USA, Izraela i Wielkiej Brytanii
Konflikt eskaluje. Gwałtowna reakcja rynku
Rynki
Węgiel
Raport: kopalnie mogą zakończyć wydobycie wcześniej niż zakładano
Z kraju
Ryanair samolot pokład
Pasażer wyssany przez okno. Zwrot w sprawie incydentu
Ze świata
Stanisław Gomułka
Nie żyje profesor Stanisław Gomułka. Ekonomista i były wiceminister finansów miał 85 lat
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Trudna decyzja ministra Domańskiego. "Nie jest w stanie zablokować"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Znany producent samochodów zapowiada wielką redukcję etatów
Moto
pap_20251102_24V
Francja uderza w Shein i Temu. Ostra reakcja Pekinu
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Skok cen paliw. W tych województwach zapłacisz najwięcej
Moto
zamek elektroniczny, karta dostępu, bezpieczeństwo shutterstock_2564956181
"Potrzebujemy brukselskiego bata"
Z kraju
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Ruszają kontrole w Pyszne.pl. Spółka odpowiada
Z kraju
Gdyby podniesiona została kwota wolna do 8 tys. zł bez podnoszenia podatków, zmniejszenia wydatków lub błyskawicznego uszczelnienia systemu ściągania danin, wzrósłby deficyt budżetowy
Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie
Z kraju
OpenAI aplikacje AI
Test AI wymknął się spod kontroli. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"
Tech
Spłata kredytu
Nowe zasady oceny punktowej BIK. Co się zmieniło?
Pieniądze
Premier Donald Tusk
Czy rząd przywróci program CPN? "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica