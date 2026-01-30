"Jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia"

Logo TVN24
Rząd jest coraz bliżej porozumienia w sprawie reformy Państwowej Inspekcji Pracy - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie #BezKitu na antenie TVN24. Jak podkreśliła, celem zmian pozostaje walka z nadużyciami na rynku pracy i eliminacja tak zwanych umów śmieciowych.

W programie #BezKitu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że nowa, skorygowana wersja projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy została skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Teraz będzie ona przedmiotem obrad na Komitecie Stałym Rady Ministrów - powiedziała.

- Cel reformy pozostaje niezmienny - to walka z patologią polskiego rynku pracy. Nie boję się używać tego słowa: patologią są umowy śmieciowe. Chodzi o te umowy cywilnoprawne, które są zawierane niezgodnie z prawem, w miejscach, gdzie powinny obowiązywać umowy o pracę - wyjaśniła.

Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że tam, gdzie występuje kierownictwo, określony zakres obowiązków, miejsce i czas pracy, mamy do czynienia ze wszystkimi cechami stosunku pracy określonymi w kodeksie pracy. Mimo to, jak zaznaczyła, z powodu "kombinatorstwa i cwaniactwa" część pracowników wciąż jest zmuszana do podpisywania umów cywilnoprawnych. - To są właśnie śmieciówki i z nimi chcemy walczyć. Ten cel się absolutnie nie zmieni - podsumowała.

Umowa o pracę gwarantem bezpieczeństwa

Ministra zwróciła uwagę, że umowa o pracę, w przeciwieństwie do tzw. umów śmieciowych, zapewnia pracownikom większe bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia.

- Tym się różni umowa o pracę od umowy zlecenia, że umowę zlecenie można rozwiązać z dnia na dzień, a umowę o pracę - to już inna sytuacja. Żeby ją rozwiązać, trzeba podać przyczynę, jest okres wypowiedzenia, a także szereg różnych ochron, na przykład dla kobiet w ciąży czy w okresie urlopu macierzyńskiego. Takich zabezpieczeń nie ma przy umowach cywilnoprawnych. I właśnie ze względu na takie osoby chcemy procedować tę ustawę - zaznaczyła ministra.

Dodała, że wprowadzona korekta projektu ustawy jest odpowiedzią na sugestie premiera Donalda Tuska, przekazane podczas spotkania z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

- Premierowi zależało nie na tym, by wycofać się z ochrony praw pracowniczych, lecz by wzmocnić rolę sądów pracy w procesie przekształcania pozornych, wadliwych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. I to zalecenie zostało zrealizowane - zapewniła.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Ministra pracy: Ziobro likwidował, my będziemy wzmacniać
Prawo
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Poczta Polska
B2B zamiast etatu. Kurierzy sprzeciwiają się planom Poczty Polskiej
Dla pracownika

"To są zupełnie niepotrzebne obawy"

Dziemianowicz-Bąk odniosła się również do zastrzeżeń polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wyrażali obawy, że planowane zmiany mogą doprowadzić do wzrostu bezrobocia i fali zwolnień. Jej zdaniem "to są zupełnie niepotrzebne obawy".

- Po pierwsze, nie ma tutaj mowy o automatycznym likwidowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych. Absolutnie nie. One są potrzebne tam, gdzie znajdują zastosowanie i odpowiadają stanowi faktycznemu - podkreśliła.

Ministra przypomniała, że każda forma umowy ma swoje właściwe miejsce. Umowa o dzieło powinna dotyczyć wykonania konkretnego rezultatu, umowa zlecenia - sytuacji, gdy wykonawca działa samodzielnie i nie podlega kierownictwu, natomiast tam, gdzie praca odbywa się w określonym czasie i miejscu oraz pod nadzorem, właściwą formą jest umowa o pracę.

Podkreśliła również znaczenie kierowania nowych pracowników na badania medycyny pracy. - To nie tylko formalność, ale ważny element systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Czasem chodzi o zdrowie, a nawet o życie - zaznaczyła ministra.

Czytaj też: "Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"

Trwają prace nad reformą PIP

W opublikowanym w piątek projekcie reformy Państwowej Inspekcji Pracy utrzymano propozycję nadania Państwowej Inspekcji Pracy nowych kompetencji w zakresie przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Okręgowy inspektor pracy, po stwierdzeniu nieprawidłowości, będzie mógł wydać polecenie, decyzję ustalającą istnienie stosunku pracy lub skierować sprawę do sądu. Jeśli strony po decyzji inspektora zawrą umowę o pracę i uzyskają jego aprobatę, postępowanie zostanie zakończone bez dalszych czynności administracyjnych.

Projekt dopuszcza też możliwość dostosowania umowy cywilnoprawnej tak, by usunąć elementy właściwe dla stosunku pracy. Inspektor będzie mógł ocenić prawidłowość wprowadzonych zmian - pozytywna ocena zakończy sprawę, a negatywna stanie się podstawą do wydania decyzji administracyjnej lub skierowania powództwa do sądu.

Decyzja inspektora ma wywoływać skutki prawne z dniem jej wydania, ale stanie się wykonalna dopiero po upływie terminu na odwołanie lub po prawomocnym wyroku sądu. Postępowanie sądowe pozostanie jedyną drogą do uzyskania skutków wstecznych przekształconej umowy. Od decyzji inspektora będzie można odwołać się w ciągu miesiąca od jej doręczenia.

Pierwsza wersja projektu reformy PIP przygotowana w resorcie pracy nie została zaakceptowana przez premiera Donalda Tuska. Jak tłumaczył w połowie stycznia szef rządu, przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.

