Z kraju Zmiany na szczycie Agencji Rozwoju Przemysłu Oprac. Natalia Kieszek |

Domański: dzięki SAFE nasza gospodarka będzie silniejsza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KONRAD KOCZYWAS / FotoNews / Forum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje ARP, Daniel Ryczek to "menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu, projektach międzynarodowych i sprzedaży usług logistycznych, w szczególności przewozów kolejowych oraz intermodalnych. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w największych europejskich firmach sektora logistycznego (PKP Cargo, OT Logistics)".

Zmiany na szczycie ARP

Powodem rezygnacji Bartłomieja Babuśki z funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu są nowe wyzwania zawodowe. Tego samego dnia Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na platformie X, że Polska zgłosiła Babuśkę na "członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że za jego kadencji dokonana została profesjonalizacja kadr zarówno w samej agencji, jak i całej grupie kapitałowej. "Prezes skutecznie przeprowadzał procesy restrukturyzacyjne, w tym w Grupie Przemysłowej Baltic, która pod jego nadzorem opracowała nową strategię biznesową prowadzącą spółkę na ścieżkę rentowności" - czytamy w oświadczeniu.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP).

Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

OGLĄDAJ: "Takie rzeczy tylko na urodzinach TVN24"