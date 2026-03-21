Czołowa agencja określiła rating Polski. "Znaczne pogorszenie perspektyw"

"Negatywna perspektywa odzwierciedla znaczne pogorszenie perspektyw dotyczących finansów publicznych. Jeśli rząd nie zdoła przeprowadzić bardziej znaczącej konsolidacji fiskalnej, oznaczałoby to słabszą kondycję finansów publicznych i mniejszą skuteczność polityki w porównaniu z naszą obecną oceną. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy fiskalnej i zadłużenia wynikają z impasu między rządem a prezydentem oraz z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w późniejszym okresie" - podaje Moody's.

Perspektywa Polski w ocenie Moody's

Negatywna perspektywa oznacza, że w krótkiej perspektywie podwyżka ratingu z poziomu "A2" jest mało prawdopodobna.

"Perspektywa mogłaby powrócić do stabilnej, jeśli Polska wytyczy wiarygodną ścieżkę konsolidacji fiskalnej, znacznie spowalniając przyrost długu publicznego i prowadząc do znacznie wolniejszego osłabienia wskaźników zdolności obsługi długu. Takie zmiany potwierdziłyby naszą obecną ocenę kondycji fiskalnej" - dodano.

Do czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na rating, należą również pełne przywrócenie niezależności sądownictwa oraz wdrożenie reform strukturalnych zwiększających zaawansowanie polskiej gospodarki.

Rating Polski mógłby zostać obniżony, gdyby wzrosło obciążenie długiem publicznym, a zdolność obsługi zadłużenia uległaby znacznemu osłabieniu.

"Sytuacja taka miałaby miejsce, gdyby rząd nie był w stanie powstrzymać lub zrównoważyć presji wydatkowej w ciągu najbliższych kilku lat. Takie wydarzenia spowodowałyby trwałe obniżenie naszej oceny siły fiskalnej oraz osłabiłyby naszą ocenę skuteczności polityki fiskalnej Polski" - napisano.

Bezpieczeństwo regionalne i trendy demograficzne

Znaczące pogorszenie bezpieczeństwa regionalnego, w tym bardziej konkretne sygnały wycofania wsparcia ze strony USA, również wywarłoby presję na obniżenie ratingu.

"Chociaż nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej między NATO a Rosją, każdy znaczący atak zbrojny na Polskę pociągnąłby za sobą negatywną zmianę ratingu. W tym scenariuszu - o bardzo niskim prawdopodobieństwie, ale potencjalnie niosącym duże konsekwencje - rating Polski znalazłby się pod znaczną presją, co prawdopodobnie doprowadziłoby do jego obniżenia o kilka stopni" - podaje agencja.

Podstawę oceny kredytowej Polski stanowi silna pozycja gospodarcza, wsparta trendem wzrostu realnego PKB na poziomie blisko 3 proc., z postępującą konwergencją dochodów w kierunku średniej unijnej, w połączeniu z wciąż umiarkowanym obciążeniem długiem publicznym i solidnymi wskaźnikami zdolności obsługi zadłużenia.

"Niekorzystne trendy demograficzne zaczną ograniczać potencjalny PKB Polski pod koniec lat 20. XXI wieku i spowodują wzrost kosztów fiskalnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Ryzyka geopolityczne pozostają podwyższone ze względu na zagrożenie wynikające z trwającej wojny Rosji z Ukrainą oraz perspektywę wycofania się USA z historycznej roli ostatecznego gwaranta bezpieczeństwa europejskiego. Niemniej jednak nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej między NATO a Rosją" - napisano.

Wzrost gospodarczy

Moody's podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 roku do 3,7 proc. z 3,2 proc.

"Lepsze perspektywy wynikają z solidnego popytu krajowego oraz inwestycji wspieranych przez fundusze unijne. Wzrost gospodarczy prawdopodobnie spowolni do 3 proc. w 2027 roku (...) w miarę wyczerpywania się środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz spowolnienia konsumpcji. Ryzyka dla prognoz są skierowane w dół ze względu na napięcia geopolityczne, zmiany geoekonomiczne oraz narażenie na szok cen energii w przypadku utrzymywania się zakłóceń w Cieśninie Ormuz" - podaje Moody's.

Agencja podtrzymała wcześniejsze prognozy wskaźników fiskalnych Polski. Oczekuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government, gg) obniży się do 6,6 proc. PKB w 2026 z 6,8 proc. rok wcześniej i do 5,9 proc. w 2027 roku.

Taka ścieżka stopniowej konsolidacji fiskalnej w ocenie Moody's oznaczać będzie dalszy przyrost długu publicznego do powyżej 70 proc. PKB do końca bieżącej dekady z około 55 proc. PKB w 2024 i 68 proc. w 2027 roku.

Weto prezydenta

Według agencji weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE może opóźnić wypłatę środków dla Polski przez UE z tego tytułu oraz ograniczyć ich wykorzystanie w całości (43,7 mld euro).

"Ponadto impas pomiędzy rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwo wyższych wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w późniejszym okresie stanowią główne ryzyko dla perspektyw finansów publicznych Polski" - zaznacza agencja.

Agencje Moody's i Fitch obniżyły we wrześniu 2025 r. perspektywy swojej oceny kredytowej Polski do negatywnej ze stabilnej. W obu przypadkach głównym powodem była sytuacja fiskalna kraju.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2" - z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a wg Fitch negatywna.

Opracował Wiktor Knowski