Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu

shutterstock_2426591405
Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego
Źródło: TVN24
Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą negatywną - podała agencja w komunikacie. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański komentując decyzję agencji, stwierdził, że potwierdza to odpowiedzialną politykę gospodarczą państwa. Resort finansów zwrócił uwagę, że według Fitcha polska gospodarka jest duża, zróżnicowana i odporna.

"Rating 'A-' dla Polski znajduje wsparcie w dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarce, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu 'A'. W przeciwnym kierunku działają duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z koszyka ratingowego" - podała agencja Fitch. "Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego. Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia" - napisano w raporcie.

Domański: decyzja Fitcha potwierdza odpowiedzialną politykę gospodarczą państwa

"Agencja ratingowa Fitch utrzymała właśnie rating Polski na poziomie A-. Rentowności polskich obligacji skarbowych pozostają poniżej 5 proc. To potwierdzenie, że odpowiedzialna polityka gospodarcza przekłada się na stabilne i konkurencyjne warunki finansowania państwa. Wiarygodność buduje się konsekwencją i decyzjami" - zaznaczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w piątkowym wpisie na platformie X. Dodał, że szacowane na 60 mld zł oszczędności dzięki programowi SAFE mogą dodatkowo wzmocnić pozycję naszego kraju. "Weto w tej sprawie oznaczałoby świadome pogorszenie sytuacji finansowej Polski. Mam nadzieję, że Pan Prezydent Nawrocki podejmie swoją decyzję z pełną świadomością jej skutków" - podkreślił Andrzej Domański.

Fitch, podobnie jak agencja Moddy's, obniżył w ubiegłym roku perspektywy ratingu Polski do negatywnej. Podtrzymały jednak swoją ocenę kredytową na dotychczasowym poziomie. Z kolei firma S&P utrzymała w listopadzie ocenę ratingową Polski w walucie obcej na tym samym poziomie "A-". Dodała wówczas, że rating mógłby zostać podniesiony w przypadku zmniejszenia deficytu budżetowego "do znacznie niższych poziomów".

Jak ogłoszono w ostatnim tygodniu, Polska odnotowała w ubiegłym roku pierwszy od dwóch lat deficyt w handlu zagranicznym na poziomie 7,7 miliardów euro. Eksport wzrósł o niemal 4 procent, ale import zwiększył o ponad 6 procent między innymi za sprawą rosnących dostaw z Chin

Opracowała Alicja Skiba/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Godlewski/Shutterstock

Rating Polski
