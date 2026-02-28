Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu

Domański: Polska zeszłym roku była liderem wzrostu gospodarczego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rating 'A-' dla Polski znajduje wsparcie w dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarce, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu 'A'. W przeciwnym kierunku działają duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z koszyka ratingowego" - podała agencja Fitch. "Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego. Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia" - napisano w raporcie.

Domański: decyzja Fitcha potwierdza odpowiedzialną politykę gospodarczą państwa

"Agencja ratingowa Fitch utrzymała właśnie rating Polski na poziomie A-. Rentowności polskich obligacji skarbowych pozostają poniżej 5 proc. To potwierdzenie, że odpowiedzialna polityka gospodarcza przekłada się na stabilne i konkurencyjne warunki finansowania państwa. Wiarygodność buduje się konsekwencją i decyzjami" - zaznaczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w piątkowym wpisie na platformie X. Dodał, że szacowane na 60 mld zł oszczędności dzięki programowi SAFE mogą dodatkowo wzmocnić pozycję naszego kraju. "Weto w tej sprawie oznaczałoby świadome pogorszenie sytuacji finansowej Polski. Mam nadzieję, że Pan Prezydent Nawrocki podejmie swoją decyzję z pełną świadomością jej skutków" - podkreślił Andrzej Domański.

Agencja ratingowa Fitch utrzymała właśnie rating Polski na poziomie A-. Rentowności 🇵🇱obligacji skarbowych pozostają poniżej 5%. To potwierdzenie, że odpowiedzialna polityka gospodarcza przekłada się na stabilne i konkurencyjne warunki finansowania państwa. Wiarygodność buduje… — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) February 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

Fitch, podobnie jak agencja Moddy's, obniżył w ubiegłym roku perspektywy ratingu Polski do negatywnej. Podtrzymały jednak swoją ocenę kredytową na dotychczasowym poziomie. Z kolei firma S&P utrzymała w listopadzie ocenę ratingową Polski w walucie obcej na tym samym poziomie "A-". Dodała wówczas, że rating mógłby zostać podniesiony w przypadku zmniejszenia deficytu budżetowego "do znacznie niższych poziomów".

Jak ogłoszono w ostatnim tygodniu, Polska odnotowała w ubiegłym roku pierwszy od dwóch lat deficyt w handlu zagranicznym na poziomie 7,7 miliardów euro. Eksport wzrósł o niemal 4 procent, ale import zwiększył o ponad 6 procent między innymi za sprawą rosnących dostaw z Chin

OGLĄDAJ: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+

Opracowała Alicja Skiba/ft