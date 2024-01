Agencja Badań Medycznych szykuje się do przeprowadzki do najwyższego wieżowa w Warszawie

W połowie roku Agencja Badań Medycznych ma przenieść swoją siedzibę do wieżowca Varso Tower u zbiegu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II - informuje sekcję biznesową tvn24.pl ABM. Reklamowany jako najwyższy budynek w Unii Europejskiej wieżowiec jest jednym z najbardziej prestiżowych adresów w stolicy. Agencja nie chce jednak zdradzić, ile będzie kosztować ją przeprowadzka, wskazując na zobowiązania umowne.

Sprawę zmiany siedziby jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza". W korespondencji z redakcją biznesową portalu tvn24.pl ABM potwierdziła, że szykuje się do przeprowadzki do wieżowca Varso Tower u zbiegu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II .

Przeprowadzka do prestiżowego wieżowca

Przeprowadzka do Varso Tower ma nastąpić 29 czerwca 2024 roku.

ABM twierdzi, że będzie taniej

Agencja zaznacza jednak, że drożej w Varso Tower nie będzie, a przeprowadzka do prestiżowego wieżowca ma pozwolić nawet na oszczędności.

"Nie jest prawdą, że Agencja Badań Medycznych będzie ponosić takie same albo wyższe koszty. Z całą stanowczością podkreślamy, że globalne koszty związane z nową lokalizacją będą niższe, niż w obecnym budynku, przy podobnym metrażu (nowa lokalizacja to efektywny kosztowo budynek z nowoczesnymi rozwiązaniami, m.in. ograniczającymi zużycie kosztów energii)" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

"Tym niemniej, by ograniczyć koszty, na prośbę Ministry Zdrowia Agencja wystąpiła do Wynajmującego Varso, by zmniejszyć powierzchnię metrażu" - podano. Zgodnie z obecną treścią umowy najmu przy ul. Chmielnej Agencja będzie wynajmować 2139,34 m2 brutto.