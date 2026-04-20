Afera wokół Zondacrypto. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych Bartłomiej Ciepielewski |

Prokuratura w sprawie Zondacrypto

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości w działalności platformy Zondacrypto. Jak przekazał rzecznik, podstawą do wszczęcia śledztwa były zarówno doniesienia medialne, jak i zawiadomienia od osób, które zgłosiły się jako pokrzywdzone.

Binkiewicz podkreślił, że "w chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach, z tym że liczba ta stale rośnie". - W sposób ciągły spływają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach zawiadomienia osób pokrzywdzonych złożone na terenie całego kraju - dodał.

Problemy z wypłatą środków

Jak poinformował rzecznik, całe postępowanie zostało powierzone do przeprowadzenia zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. - W chwili obecnej nie sposób wskazać, o jakim obrazie mówimy. Trwają czynności - zaznaczył. Dodał, że prokurator wyznaczony do prowadzenia sprawy rozpoczął już wstępne czynności w miniony weekend.

Binkiewicz potwierdził również, że "większość zgłoszeń osób pokrzywdzonych dotyczy trudności związanych z wypłatą środków, które zostały zdeponowane w ramach kryptowalut na Zondacrypto". Na pytanie o możliwość potwierdzenia innych okoliczności odpowiedział, że nie może tego uczynić na obecnym etapie postępowania.

