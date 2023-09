Alarmowali w sprawie problemów z wizami. "Nieuczciwi pośrednicy" i blokowanie terminów

O problemach związanych z kwestią wiz pracodawcy alarmowali już kilka miesięcy wcześniej. W jednym z wielu pism skierowanych do MSZ, datowanym na 14 lipca, Konfederacja Lewiatan opisywała problemy w okręgu konsularnym w New Delhi.

"Z informacji uzyskanej od międzynarodowej firmy doradczej, która aktualnie wspiera trzech specjalistów z branży IT w relokacji z Indii do Polski, wynika, że wszystkie próby umówienia się na wizytę w okręgu konsularnym New Delhi są nieskuteczne" - czytamy.

"Nieuczciwi pośrednicy"

"Liczymy na to, że problem będzie rozwiązany"

- Co my ze swojej strony możemy zrobić, to zwrócić uwagę na takie praktyki urzędów, natomiast już w gestii rządzących pozostaje rozwiązanie tych problemów i zweryfikowanie, w których dokładnie urzędach dochodzi do takiej sytuacji - powiedziała.