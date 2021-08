Afera GetBack. Były prezes zostaje w areszcie

Sprawa GetBack - wciąż nie ma terminu

Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, który był obecny na czwartkowym posiedzeniu sądu, złożył wniosek, by Sąd Okręgowy w Warszawie zawnioskował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie Konradowi K. aresztu o kolejne 6 miesięcy. Sędzia Iwona Strączyńska przychyliła się do wniosku oskarżyciela. Termin dotychczas stosowanego wobec K. środek izolacyjnego upływa 11 września.

O skierowaniu pierwszego aktu oskarżenia związanego z tzw. aferą GetBack informował 26 października ub.r. podczas konferencji prasowej Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Aktem objęto 16 osób, w tym Konrada K., byłego prezesa zarządu GetBack. Oskarżeni zostali także Jarosław A. i Tobiasz B. - byli prezesi Idei Banku oraz Dariusz N. i Małgorzata Sz. - członkowie zarządu Idea banku. Akt oskarżenia liczył 1200 stron, a akta zawierały 1600 tomów. Zarzucono im popełnienie przestępstw oszustwa, nadużycia udzielonych uprawnień, wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach oraz prowadzenia działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia, za co grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wyjaśniał w październiku ub.r. w jaki sposób działali sprawcy, którzy wyłudzili od Polaków pieniądze. - GetBack wyemitował ponad 5 mln obligacji, które następnie były za pośrednictwem banków czy domów maklerskich proponowane zwyczajnym Polakom i inwestorom - mówił Święczkowski. Jak zaznaczył, inwestorzy byli wprowadzani w błąd co do stanu finansowego firmy GetBack, ratingu, czy co do możliwości zarobienia na tym pieniędzy. - Tak 9 tys. osób poniosło szkodę w wysokości około 3 miliardów złotych - powiedział Święczkowski.