Klienci Amber Gold mają dostać od 8 tysięcy do ponad miliona złotych. Jest decyzja sądu

czytaj dalej

Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników. To efekt zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie w piątek 1 lipca. Wprawdzie resort finansów uspokaja, że zmienione regulacje nie mogą być stosowane bez uzasadnionej przyczyny, jednak Andrzej Dmowski, adwokat i doradca podatkowy w Russell Bedford, komentował wcześniej w rozmowie z TVN24 Biznes, że "to taka prewencyjna inwigilacja", a podatnik nawet o niczym nie będzie wiedział.