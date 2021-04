"Inwestycja niezwykle istotna dla przyszłości Polski". Podpisano umowę

"Szansa na rozwój dla wszystkich portów"

- Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.