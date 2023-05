Adam Pawlik powołany na prezesa spółki Polregio

czytaj dalej

T-Mobile Polska z końcem kwietnia wyłączyło sieć 3G na terenie całego kraju - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe operatora. Dla części osób oznacza to konieczność wymiany kart SIM i urządzeń na nowsze. "Mimo szerokich i licznych kampanii zachęcających do bezpłatnej wymiany kart SIM, nadal trafiają do nas zgłoszenia od klientów" - przekazali przedstawiciele T-Mobile Polska. Do wyłączenia sieci 3G w Polsce szykuje się też Orange. Operator podał, kiedy rozpocznie się ten proces.