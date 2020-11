Adam Lipiński w banku centralnym. Wiadomo, czym będzie się zajmował

Komentarze polityków

Nominację Lipińskiego komentował we wrześniu Robert Kropiwnicki z PO.

- Mówił kiedyś pan Kaczyński, że nie idą do polityki dla pieniędzy. Tymczasem jego najbliższy współpracownik, jego zastępca obejmie najważniejszą funkcję finansową w państwie właściwie, czyli wiceprezesa NBP. To najlepiej opłacona funkcja z pieniędzy publicznych w Polsce. To pokazuje ich prawdziwe intencje - powiedział.