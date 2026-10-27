Z kraju Glapiński przejął nadzór nad dwoma departamentami NBP Oprac. Wiktor Knowski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej: prezes Glapiński dał do zrozumienia, że on się zawiesić nie da Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Przyporządkowanie pozostałych departamentów do innych członków zarządu NBP nie zmieniło się, w tym członek zarządu NBP Paweł Mucha od marca 2023 r. nadal nie nadzoruje żadnego departamentu. Obecny zarząd NBP liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę 6 osób, więc jeżeli wakat po Lipińskim nie zostanie uzupełniony, liczba członków zarządu spadłaby poniżej poziomu wymaganego ustawą o NBP.

Wniosek prezydenta o powołanie zarządu NBP

Prezydent Karol Nawrocki ponownie przekazał w październiku do kontrasygnaty premiera wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-2026 Marty Kightley.

Zgodnie z ustawą w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa sześć lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

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Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.

Aktualny skład zarządu NBP wraz z upływem kadencji:

Adam Lipiński - wiceprezes NBP - kadencja do 4 listopada 2026 r.,

Marta Gajęcka - kadencja do 1 stycznia 2027 r.,

Paweł Mucha - kadencja do 1 września 2028 r.,

Artur Soboń - kadencja do 6 grudnia 2029 r.,

Rafał Sura - kadencja do 28 lipca 2028 r.,

Paweł Szałamacha - kadencja do 12 października 2028 r.

Czy Glapiński trafi przed Trybunał Stanu?

9 października Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podtrzymała zarzuty wobec prezesa Glapińskiego i zawnioskowała o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Wśród stawianych mu zarzutów wymieniono:

"pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego,

działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej,

nieuprawnione interwencje walutowe,

działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej,

utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego,

wprowadzanie ministra finansów w błąd,

akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych,

naruszenie zasady apolityczności".

Sprawę skomentowała we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

- Osobiście przygotowałam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wprowadzenia w błąd organu sprawującego władzę. W tym przypadku pan prezes Adam Glapiński wprowadził w błąd ministra finansów przy opracowywaniu budżetu na kwotę sześciu miliardów złotych - powiedziała Tyrowicz.

- Kiedy podpisywał dokument, że taki będzie zysk, wiedział, że go nie będzie, co więcej wiedział, że nie zależy od niego - podkreśliła.