Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma dowód skutecznego powiadomienia prezesa Narodowego Banku Polskiego o treści wstępnego wniosku o postawieniu go przed Trybunałem Stanu (TS). To oznacza, że komisja może przejść do dalszych prac w tym zakresie - poinformował przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z PO.