Jest decyzja Sejmu w sprawie Adama Glapińskiego

Wybór Prezesa NBP

Prezes NBP jest jednocześnie przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Rada podczas majowego posiedzenia zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc., to najwyższy poziom od listopada 2008 roku. Wówczas główna stopa NBP wynosiła 5,75 proc. Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano na 8 czerwca.

Wzrost stóp procentowych ma związek z szybko rosnącymi cenami. Według najnowszego odczytu GUS w kwietniu ceny rosły w tempie 12,3 proc., licząc rok do roku. To najwyższy wzrost od maja 1998 roku, kiedy inflacja wynosiła 13,3 proc.

Decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.