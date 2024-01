Ekonomiści dużego banku punktują prezesa Glapińskiego. "To nie jest fair komunikacja banku centralnego"

Inflacja w Polsce jest znacząco niższa niż w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, czy na Słowacji - mówił podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W ocenie ekonomistów ING Banku Śląskiego "to nie jest fair komunikacja banku centralnego". Jak zaznaczyli, mają "inne zdanie" w tym zakresie. Ekonomiści mBanku uważają też, że prezes Glapiński zawyżył szacunek dotyczący ewentualnego wpływu odmrożenia cen energii na inflację.

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w grudniu 2023 roku wzrosły o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. W listopadzie inflacja wyniosła 6,6 proc. rok do roku.

- Nastąpił bardzo szybki spadek inflacji, ona już tak szybko nie spada, jest na stosunkowo niskim poziomie. Wskaźnik 6,1 (procent rok do roku - red.) to jest tak zwana inflacja umiarkowana. Mamy inflację trzykrotnie niższą niż w szczycie z lutego 2023 roku, niesamowicie mocno inflacja spadła - mówił podczas środowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Szef banku centralnego zaznaczył, że "co istotne" nadal wyraźnie obniża się inflacja bazowa, po wyłączeniu cen energii i żywności. - Możemy szacować, że w grudniu inflacja bazowa spadła po raz dziesiąty z rzędu, miesiąc po miesiącu - wskazywał. Według ostatnich dostępnych danych inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w listopadzie 2023 roku wyniosła 7,3 proc. rok do roku.

Prezes Glapiński o "znacząco niższej" inflacji w Polsce

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) tylko z wydatków budżetów domowych.

Z danych Eurostatu wynika, że w listopadzie najwyższy wzrost cen w UE zanotowano w Czechach - o 8 proc. rok do roku. Na drugim miejscu znalazł się dotychczasowy lider, czyli Węgry. Nad Balatonem wzrost cen wyniósł 7,7 proc. rok do roku. Na podium znalazły się też Rumunia oraz Słowacja - w obu przypadkach wzrost o 6,9 proc. Tuż za podium sklasyfikowano Polskę. Unijny urząd podał, że inflacja w naszym kraju w listopadzie br. wynosiła 6,3 proc. rok do roku.