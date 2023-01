"Wchodzimy na szczyt wierzchołka inflacji"

- Zbyt radykalny proces dezinflacji może być bardzo dotkliwy dla społeczeństwa, jak na początku lat 90-tych - ocenił. Stwierdził, że taka polityka pieniężna mogłaby przyczynić się między innymi do zwiększenia bezrobocia. - Nieodpowiedzialne są wezwania publicystyczne, polityczne, aby podnieść stopy do wysokości inflacji. Co by to oznaczało? Ograniczenie inflacji przez bezrobocie, bankructwa - mówił.