Glapiński o stopach procentowych i inflacji. "Styczeń, luty będzie wzrost"

W Polsce nie przewidujemy recesji, ale może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB na poziomie około zera - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zdaniem Glapińskiego "sytuacja na całym świecie robi się dezinflacyjna". W Polsce według szefa NBP inflacja ma wzrosnąć jeszcze w styczniu, lutym, potem ma zacząć spadać. Glapiński dodał, że RPP obecny poziom stóp procentowych uznaje za "optymalny".

Prezes NBP stwierdził, że "u naszych sąsiadów i we wszystkich krajach rozwiniętych" sytuacja gospodarcza się pogarsza. Dodał, że "w wielu krajach sytuacja zmierza w kierunku recesji".

Adam Glapiński o inflacji

Zadeklarował, że NBP stara się "zdusić jak najszybciej inflację do celu inflacyjnego". - Nie chcemy jednak wylać dziecka z kąpielą. Nie chcemy spowodować, aby nastąpił kryzys gospodarczy, masowe bankructwa, duże bezrobocie - wymieniał.

- Inflacja jest bardzo wysoka, to cały czas jest płaskowyż – górki, dołki, ale nie ma pięcia się w górę. (..) Przewidujemy, że styczeń-luty będzie wzrost, ale od końca pierwszego kwartału marzec-kwiecień inflacja zacznie systematycznie i szybko spadać, to będzie trwały proces – prognozował prezes NBP.

- Chciałbym, by słowo "kryzys" było ograniczone do inflacji, bo znajdujemy się wreszcie na tym płaskowyżu - wskazał Glapiński. I dodał: - Wbrew malkontentom wszystkie projekcje, także instytucji międzynarodowych pokazują, że na koniec przyszłego roku zejdziemy do inflacji jednocyfrowej, między 6 a 9 procent, oczywiście na tyle, na ile nie zmienią się okoliczności.