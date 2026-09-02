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Z kraju

Glapiński: analizujemy informacje, prognozy i bilans ryzyk

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Prezes NBP prof. Adam Glapiński
Andrzej Domański na G20: nasze przesłanie brzmi - nie ufajcie Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NBP
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Bank centralny musi być przygotowany na działanie w warunkach bardzo wysokiej niepewności - powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas spotkania G20 w Asheville. Dane o inflacji za sierpień zmniejszają prawdopodobieństwo obniżek stów na najbliższym posiedzeniu RPP.

Prezes NBP zwrócił uwagę, że światowa gospodarka wchodzi w okres kolejnych zmian strukturalnych, których konsekwencje trudno przewidzieć.

- Sztuczna inteligencja, starzenie się społeczeństw, zmiany na rynkach surowców czy transformacja globalnych łańcuchów dostaw będą wpływać na gospodarkę w sposób, którego dziś nie jesteśmy jeszcze w stanie w pełni przewidzieć. W takich warunkach nie możemy przywiązywać się do jednego scenariusza ani z góry przesądzać o przyszłych decyzjach - wyjaśnił prezes NBP.

Podkreślił, że z tego względu polityka pieniężna powinna zachować elastyczność.

- NBP nie zobowiązuje się z góry do określonej ścieżki stóp procentowych. Analizujemy napływające informacje, prognozy i bilans ryzyk i na tej podstawie podejmujemy decyzje - dodał.

Stabilność cen fundamentem wzrostu

Glapiński ocenił również, że zdecydowana - według niego - reakcja Narodowego Banku Polskiego na silne szoki gospodarcze ostatnich lat pozwoliła chronić długoterminową stabilność cen, będącą fundamentem trwałego wzrostu gospodarczego.

- To nie jest przypadek. Stabilność cen jest fundamentem trwałego wzrostu gospodarczego, a odpowiedzialna polityka pieniężna jest jednym z warunków tej stabilności. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bank centralny musi być przygotowany na działanie w warunkach bardzo wysokiej niepewności - powiedział w Asheville Glapiński.

W trakcie spotkania G20 w Asheville odbyła się sesja szefów banków centralnych poświęcona polityce pieniężnej.

Polska na spotkaniu G20 w Asheville

Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz prezesi banków centralnych państw należących do G20 spotkali się w Asheville w Karolinie Północnej. Polskę reprezentowali minister finansów Andrzej Domański oraz prezes NBP Adam Glapiński.

Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji i tendencji w światowej gospodarce, nierównowag makroekonomicznych oraz polityk wspierających wzrost. Uczestnicy dyskutowali także o rozwoju sektora prywatnego, wykorzystaniu sztucznej inteligencji, bankowości i aktywach cyfrowych, przeciwdziałaniu oszustwom i wyłudzeniom oraz rozwijaniu kompetencji finansowych.

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Podobne spotkanie z udziałem prezesa NBP i ministra finansów Andrzeja Domańskiego odbyło się w kwietniu w Waszyngtonie, a następne zaplanowano na połowę października w Bangkoku przy okazji konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Mniejsze prawdopodobieństwo obniżek stóp we wrześniu

Ze wstępnych danych GUS za sierpień wynika, że wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI wyniósł w tym miesiącu 3,4 proc. w ujęciu rocznym i 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym. W lipcu roczna dynamika cen była niższa i wyniosła 3 proc. a miesięczna, dla odmiany, była wyższa i wyniosła 0,8 proc. proc.

Wstępne dane inflacyjne za sierpień część ekonomistów uznała za przesłankę zmniejszającą prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: PAP
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Tagi:
Stopy procentowePrezes NBP Adam Glapiński
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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