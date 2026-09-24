Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Media: w Narodowym Banku Polskim szykują się podwyżki

|
Adam Glapiński
Artur Soboń o systemie wynagrodzeń w NBP: on nie jest doskonały
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński może w przyszłym roku zarobić setki tysięcy złotych więcej. Według ustaleń Money.pl w banku trwają prace nad zmianą zasad przyznawania premii dla prezesa i wiceprezesów.

Narodowy Bank Polski szykuje podwyżki dla zarządu. Prezes Adam Glapiński ma zarabiać nawet 200 tys. złotych rocznie więcej - informuje w czwartek portal Money.pl

Jak ustalił portal, wniosek dotyczący zmian zasad przyznawania premii i nagród dla prezesa oraz wiceprezesów banku trafił do wewnętrznego obiegu NBP w tym tygodniu . Dokument przygotował Departament Kadr, a prezes NBP zaakceptował go już jako przewodniczący zarządu. Projekt uchwały zarządu banku ma być głosowany w czwartek.

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do Narodowego Banku Polskiego z prośbą o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Pensja w górę. Tyle zarobił szef NBP
Dowiedz się więcej:

Pensja w górę. Tyle zarobił szef NBP

Raport NIK w sprawie przyznawania wynagrodzeń w NBP

Portal przypomina, że to nie pierwsze kontrowersje związane z wynagrodzeniem w Narodowym Banku Polskim. W 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazywała na kontrowersje wokół systemu nagród w NBP, zwracając uwagę m.in. na fakt, że o podwyżki dla kierownictwa banku wnioskuje dyrektor Departamentu Kadr podlegający prezesowi.

Ponadto, zdaniem NIK, nagrody dla kierownictwa NBP przyznawano niezależnie od wyników banku i bez oceny realizacji jego ustawowych zadań.

- W tamtym czasie Glapiński w podobny sposób załatwił sobie podwyżkę rzędu 200 tys. zł rocznie, dzięki czemu dziś zarabia ok. 1,6 mln zł, jeśli doliczymy nagrody i premie. A mimo takiego poziomu zarobków oraz wątpliwości NIK prezes w tym samym trybie próbuje sobie załatwić podobną w skali podwyżkę - mówi anonimowy rozmówca portalu, mający znać realia funkcjonowania NBP.

NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Dowiedz się więcej:

NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu

Wynagrodzenie prezesa NBP Adama Glapińskiego

Według wyliczeń Money.pl miesięczne wynagrodzenie prezesa Adama Glapińskiego w 2025 roku wynosiło 57 112 zł. Według szacunków na ten rok, prezes zarobi około 58 825 zł. Natomiast, jeśli podwyżka wejdzie w życie, "skoczy ono o ponad 5 tys. zł do 63 940 zł" - podał portal.

W całym 2025 r. Adam Glapiński otrzymał 1 mln 591 tys. zł, gdy w 2024 r. było to 1 mln 379 tys. zł. Według prognozy za bieżący rok, z uwzględnieniem 3 procent podwyżki dla budżetówki, prezes NBP zarobi około 1 mln 640 tys. zł. "A jeśli przyjąć, że prezes otrzyma blisko 9 proc. podwyżki na skutek zmiany mechanizmu nagrodowego plus 3 proc. dla budżetówki, to w przyszłym roku będzie około 1 mln 830 tys. zł, czyli 190 tys. zł więcej niż rok wcześniej" - wyliczył Money.pl

"To jednak nie wszystko, bo oprócz pensji i premii są jeszcze nagrody, które wynoszą wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia: za I kwartał 3-krotność, za II kwartał 3,5-krotność, za III kwartał 4-krotność, a za IV kwartał 4,5-krotność" - czytamy. Portal dodaje, że "taki system powoduje, że prezes zarabia ponad 27 miesięcznych pensji - 12 co miesiąc i 15 odbieranych jako nagrody kwartalne".

Podwyżki dla zastępców prezesa NBP i członków RPP

Podwyżki mają objąć nie tylko samego prezesa. Mają otrzymać je także "pierwszy zastępca prezesa (choć na tym stanowisku jest wakat, bo Marcie Kightley skończyła się kadencja) oraz wiceprezes, obecnie Adam Lipiński, któremu kończy się ona w listopadzie. Premia I zastępcy ma wzrosnąć ze 105 do 120 proc. pensji, a wiceprezesa z 95 proc. pensji do 105 proc." - czytamy.

Portal dodał, że zmiany w systemie wynagrodzeń wpłynął także na wynagrodzenia członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP), "bo im przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu wiceprezesów NBP".

To jednak nie koniec, bo podwyżki może dostać także część pracowników. "Jeśli pensja prezesa urośnie, potencjalnie to samo stanie się z wynagrodzeniem części podległych mu pracowników, choć nie nastąpi to automatycznie, tylko potrzebna jest jeszcze decyzja zarządu banku" - podał portal.

Źródło: Money
Udostępnij:
Tagi:
NBPPrezes NBP Adam GlapińskiWynagrodzeniapodwyżki wynagrodzeń
Zobacz także:
Mark Zuckerberg
Asystent AI w kieszeni. Meta pokazała nowe urządzenie
Tech
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Pożar przy stacji Starlink. "To nie jest własność Exatela"
Z kraju
berbera somalia - Benji Chung shutterstock_2750299667
Coraz więcej ataków somalijskich piratów. Wykorzystują nową sytuację
Ze świata
cyberbezpieczenstwo shutterstock_2517566697
AI włamało się do rządowego systemu. "Zniewaga, która nie może pozostać bez reakcji"
Ze świata
shutterstock_1891963774
Ludzie za telefonami AI Mety. Pracownicy obawiali się o dane
Tech
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Nagła zmiana nastrojów. Rynek reaguje na rozmowy z Iranem
Rynki
Sam Altman
Liderzy branży AI ostrzegają ONZ. "Może stanowić zagrożenie dla całej ludzkości"
Tech
Donald Trump
"Poważna porażka Trumpa". Biały Dom musi cofnąć zakaz
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
USA i Chiny przedłużają rozejm handlowy
Ze świata
Siedziba FBI, Waszyngton
Włamanie na serwery FBI. "Nie robimy tego dla pieniędzy"
Ze świata
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Śledztwo w sprawie Pornhuba. Platformie grozi wielomilionowa kara
Ze świata
Oslo, Norwegia
Norwegia zbuduje własny system obliczania czasu. To odpowiedź na działania Rosji
Ze świata
pap_20240805_30A
Kreml obniża prognozy. Na rynek trafi mniej rosyjskiego gazu
Ze świata
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Strategiczne porozumienie z Czechami podpisane
Turystyka
Droga do jawności majątkowej polityków
Złoty coraz tańszy. "Najsłabsze poziomy od ponad dwóch lat"
Pieniądze
Tumbler Ridge
OpenAI i jego szef pozwani po strzelaninie w kanadyjskiej szkole
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Ceny paliw w Polsce dalej rosną. "Ponury obraz"
Pieniądze
shutterstock_373279519
Ważne porozumienie państwowej spółki z wykonawcami elektrowni jądrowej
Z kraju
Głosowanie
Polacy pytają AI, na kogo głosować. Ekspert ostrzega
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Podwojenie zarobków. Milionowe pensje w zarządach spółek
Pieniądze
pap_20100719_0QX
Iran ogłasza sukces. Wraca moc na największym złożu na świecie
Ze świata
Lotnisko LaGuardia w Nowym Jorku
Przecięty kabel wywołał paraliż. "Moment awarii był wyjątkowo niefortunny"
Ze świata
Kristalina Georgiewa
"Schody, które nie prowadzą do nieba"
Ze świata
Donald Trump w Irlandii
Interesy giełdowe Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w lipcu
Ze świata
"Zęby smoka" w Estonii
"Zęby smoka". Miały odstraszać, a przyciągają
Turystyka
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
UOKiK nakazał zwrot opłat klientom operatora
Z kraju
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
W Polsce spada liczba entuzjastów sztucznej inteligencji. Rośnie niepokój, także wśród młodych
Tech
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Nowe dane dotyczące bezrobocia
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Rynek dawno tego nie widział. Najdłuższa seria od ponad roku
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica