Duża sieć wycofuje produkt. Wykryto azbest

Klatka kluczowa-229313
Klatka kluczowa-229313
Sieć Action poinformowała o wycofaniu ze sklepów zabawek dla dzieci - rozciągliwych figurek Stretch Squad. Firma apeluje w komunikacie o zaprzestanie używania zabawek i zwrócenie ich do sklepu Action.

"Figurki Stretch Squad (4 szt.) są wycofywane ze sprzedaży, ponieważ w wypełnieniu jednej z nich wykryto śladowe ilości azbestu. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku jego uszkodzenia i uwolnienia wypełnienia" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie sieci.

Dodano też: "W związku z tym Action wycofuje również pojedyncze figurki Stretch Squad, które mogą zawierać azbest. Artykuł jest obecnie poddawany dalszej ocenie".

Handel

Szczegóły dotyczące produktu

Sieć podała dane identyfikacyjne produktów:

  • Nazwa i marka produktu: Rozciągliwa figurka Stretch Squad 1 szt. oraz Rozciągliwe figurki Stretch Squad 4 szt.,
  • Numery artykułów Action: 3209338, 3202066,
  • Okres sprzedaży: 22 kwietnia 2024 r. – 13 lutego 2026 r.,
  • Kody EAN: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.
Zabawki wycofane ze sprzedaży. Wykryto azbest
Zabawki wycofane ze sprzedaży. Wykryto azbest
Źródło: action.com

Apel do klientów

Sieć apeluje, aby zaprzestać używania tego produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Klienci otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.

"Oba produkty były sprzedawane w okresie od 22 kwietnia 2024 r. do 13 lutego 2026 r." - podano w komunikacie.

Dodano: "W przypadku pytań prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem HTI w UE – Vulcan Consulting, 38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 NX53, Irlandia".

Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych. Pierwszy sklep ruszył w 1993 roku w Enkhuizen w północnej Holandii. Obecnie firma posiada ponad trzy tysiące sklepów w 13 krajach.

GIS o azbeście

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował na swojej stronie, że "azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie".

"Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków). Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne – w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych" - podał GIS.

Dodał też: "Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia. Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi".

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

