ABW: po śledztwie skierowano akt oskarżenia w sprawie SKOK Kujawiak

Po śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) do sądu skierowano akty oskarżenia w sprawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak we Włocławku - podała ABW w komunikacie. Dodała, że za szkody przekraczające 10 milionów złotych 21 osób objęto pięcioma aktami oskarżenia.

ABW: skierowano akt oskarżenia w sprawie SKOK Kujawiak

Kredytobiorcom zarzucono, że dla uzyskania pożyczki we wnioskach do SKOK Kujawiak przedstawiali nierzetelne, pisemne oświadczenia o ciążących na nich zobowiązaniach. Wprowadzili tym samym SKOK Kujawiak w błąd co do rzeczywistego zamiaru spłaty pożyczek - wyjaśniła Agencja.