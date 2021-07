Rząd proponuje podatkową abolicję. "Po jej zakończeniu można spodziewać się intensywnych kontroli"

"Rodzaj grubej kreski"

- W większości państw OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - red.) starano się wprowadzić takie przejściowe rozwiązanie, rodzaj "grubej kreski" w postaci abolicji dla tych, którzy takie działania podejmowali. Obojętnie, czy trzymali te pieniądze w skarpetce, zakopali je w ogrodzie, czy wytransferowali do raju podatkowego. To rozwiązanie jest o tyle uzasadnione, że pozwala osobom, które dojrzały do tego, że podatki jednak trzeba płacić, i chciałyby wrócić na ścieżkę oficjalnego wykorzystywania tych dochodów, zwłaszcza gdy są one wytransferowane zagranicę – je ujawnić, jednorazowo opodatkować i wykorzystywać do rozwoju działalności gospodarczej w Polsce - uważa prof. Adam Mariański w komentarzu do propozycji resortu.