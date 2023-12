Oszustwo na 800 plus. ZUS ostrzega

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800 plus. "Podwyższenie świadczenia z 500 do 800 złotych nastąpi automatycznie bez konieczności składania wniosku" - wyjaśnia ZUS.

- Docierają do nas informacje dotyczące oszustów, którzy w rozmowach telefonicznych oferują pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800 plus. Żądają w zamian kilkadziesiąt złotych - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dodał też: - W ostatnich tygodniach w internecie pojawiły się również fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 do 800 złotych za okres od sierpnia 2023 roku do końca bieżącego roku.

ZUS ostrzega przed oszustami

Przypomniał, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmieni się w 800 plus.