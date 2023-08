Prezydent podpisał ustawę o 800 plus

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podwyższeniu świadczenia 500 plus do 800 złotych. Zmiana wysokości wypłacanej rodzicom kwoty nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus jest wypłacane od 2016 roku i od tego czasu nie było waloryzowane.

800 plus zamiast 500 plus

Wydatki mocno w górę

Wszystkie dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają niezmienne. Oznacza to, że 800 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.