Oszustwo na 800 plus. Ostrzeżenie

Nieuczciwe osoby wykorzystują wypłatę z programu Rodzina 800 plus do wyłudzania pieniędzy - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wyjaśnił, że oszuści "czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego".

