Z kraju 800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów o oszczędności z ograniczenia 800 plus dla cudzoziemców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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ZUS zwrócił uwagę na ważny termin dotyczący części obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Chodzi o osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR, mimo że podczas rejestracji nie okazały ważnego dokumentu podróży.

"Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość" - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3⃣1⃣ sierpnia upływa ważny termin❗️



Rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy powinni zgłosić się do urzędu gminy oraz potwierdzić tożsamość➡️ żeby nie stracić prawa do świadczenia wychowawczego 800+.



Ten obowiązek dotyczy obywateli Ukrainy, w tym dzieci, którzy mieli nadany numer… — ZUS (@zus_pl) August 24, 2026 Rozwiń

Obowiązek często dotyczy dzieci

Konieczność uzupełnienia danych w wielu przypadkach dotyczy dzieci. W pierwszych miesiącach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę rodzice i opiekunowie uzyskiwali dla nich numery PESEL UKR, mimo że małoletni nie mieli wówczas paszportów ani innych ważnych dokumentów podróży.

ZUS zaznaczył, że rodzice i opiekunowie nie powinni odkładać wizyty w urzędzie na ostatnią chwilę. Potwierdzenie tożsamości ma bowiem znaczenie nie tylko dla dalszego legalnego pobytu w Polsce, lecz także dla zachowania uprawnień wynikających z ochrony czasowej.

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Wsparcie wypłacane przez ZUS

"Prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy m.in. od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez ZUS" - wyjaśnił zakład.

Jeżeli osoba objęta obowiązkiem nie dopełni formalności w wyznaczonym terminie, 1 września 2026 roku utraci status UKR. Może to oznaczać nie tylko wstrzymanie wypłaty 800 plus, ale również utratę innych praw związanych z ochroną czasową, w tym dotyczących legalnego pobytu oraz możliwości podejmowania pracy w Polsce.

Jak dopełnić formalności w ZUS-ie?

Aby zachować status UKR, należy najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku zgłosić się do urzędu gminy i okazać ważny dokument podróży potwierdzający tożsamość.

Po upływie tego terminu status osób, które nie uzupełnią danych, zostanie zmieniony z UKR na NUE. Będzie to oznaczało wygaśnięcie ochrony czasowej. Dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wówczas możliwy wyłącznie po uzyskaniu innej podstawy pobytowej.