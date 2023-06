Minister o programie 800 plus. "Rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną"

Rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną programu 800 plus. Do wyborów zostanie przyjęty - zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa MRiPS przypomniała, że program 800 plus ruszy od 1 stycznia 2024 roku.

- Dzisiaj rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną. Do okresu wyborów program zostanie przyjęty. Zasady programu staramy się zostawić takie, jak do tej pory - wyjaśniła dodając, że będzie to program powszechny, na każde dziecko do 18. roku życia.

Minister Maląg o 800 plus

Wskazała, że program 800 plus przede wszystkim ma służyć temu, aby pokazać, jak ważna jest rodzina. - Rodzina powinna mieć wsparcie ze strony państwa i to wsparcie dla rodzin cały czas realizujemy i realizować będziemy - zaznaczyła.

Maląg podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło programy 500 plus, Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz Maluch plus.

Dodała, że odpowiedzialne państwo to takie, które stwarza możliwość, by rodzice mogli łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym.

Minister rodziny i polityki społecznej złożyła także życzenia z okazji przypadającego w czwartek Dnia Dziecka.

Minister rodziny Marlena Maląg PAP/Paweł Supernak

Kaczyński i Tusk o 800 plus

W środę 17 maja klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Przewidywał on waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. Tego samego dnia prezes PiS stwierdził, że propozycja Donalda Tuska, by świadczenie 800 plus wprowadzić od 1 czerwca 2023 roku, jest niewykonalna.

