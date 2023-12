Kiedy pierwsze wypłaty 800 plus? ZUS podaje termin

czytaj dalej

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mimo to minister klimatu, która zajmowała to stanowisko przez dwa tygodnie, wydała sześć decyzji zasadniczych dotyczących budowy przez tę spółkę tak zwanych małych reaktorów jądrowych. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki to jedna z największych afer na koniec rządów PiS. - To zostanie wyjaśnione w pierwszych dniach - zadeklarował kandydat na ministra aktywów państwowych.