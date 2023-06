Kiedy pierwsza wypłata 800 plus? Część rodziców może być zaskoczona

czytaj dalej

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy w tej sprawie - poinformowała na Twitterze Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocniczka rządu do spraw polityki demograficznej. Ma to być pierwsza waloryzacja świadczenia od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Teraz projekt ustawy trafi do prac w Sejmie. Koszt zmiany to 24 miliardy złotych.