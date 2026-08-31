Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rodzice mają czas do 1 września. Mogą utracić prawo do 800 plus

|
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Minister finansów o oszczędności z ograniczenia 800 plus dla cudzoziemców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Od 1 września 2026 roku część obywateli Ukrainy może stracić prawo do świadczenia 800 plus. Aby zachować uprawnienia, trzeba dopełnić formalności związanych z potwierdzeniem tożsamości i przedstawić wymagane dokumenty w urzędzie gminy.

Obywatele Ukrainy, którzy dostali PESEL UKR bez okazania dokumentu ze zdjęciem, muszą zaktualizować swoje dane do 31 sierpnia 2026 r. Brak aktualizacji może skutkować utratą ochrony czasowej od 1 września 2026 r.

Konsekwencje utraty statusu UKR

Jeżeli osoba objęta obowiązkiem nie dopełni formalności w wyznaczonym terminie to 1 września 2026 roku utraci status UKR. Może to oznaczać nie tylko wstrzymanie wypłaty 800 plus, ale również utratę innych praw związanych z ochroną czasową, w tym dotyczących legalnego pobytu oraz możliwości podejmowania pracy w Polsce.

Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Nie ma obowiązku załatwiania sprawy wyłącznie w gminie, w której wcześniej nadano PESEL. Ustawa mówi wprost o dowolnym organie gminy.

Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony na NUE. Ci, którzy nie mają ważnego paszportu, powinni zwrócić się do właściwej placówki konsularnej Ukrainy.

Zmiana ta wynika z przepisów o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega
Dowiedz się więcej:

800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega

Obowiązek mieszkania z dzieckiem w Polsce

To kolejna już zmiana w tym roku dla obywateli Ukrainy. W 2026 roku obywatel Ukrainy nadal może otrzymywać 800+ na dziecko, jeśli mieszka z nim w Polsce. Jeśli dziecko jest w wieku szkolnym, musi chodzić do szkoły w polskim systemie oświaty.

  • umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  • prowadzenie własnej firmy,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
  • udział w szkoleniu ze stypendium,
  • stypendium sportowe lub doktoranckie.

Z tego warunku zwolnieni są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby pobierające świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
48 min
Norwegia
Chcieli wykorzenić zło. "15-latka skatowano na śmierć"
TVN24
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ukraińcy800 plus
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Serwerownia
Europa chce dogonić USA i Chiny. Wyda miliony na superkomputer
Tech
Białe koralowce
El Nino rosną w siłę. Pokazują to koralowce
METEO
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
USA wznawiają ataki na Iran. Gwałtowna rekcja na rynku ropy
Rynki
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
AI może zwiększyć skalę cyberataków. Ostrzeżenie szefa Banku Anglii
Tech
Warszawa wieżowce (PLUS)
Wyższy wzrost PKB. Przemysł i inwestycje ciągną gospodarkę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Inflacja w sierpniu. Nowe dane
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Giganci muzyki pozywają lidera AI. "Bezczelna kampania"
Tech
Donald Trump
Trump sięga po wenezuelskie złoża ropy. "Dar” dla Stanów Zjednoczonych
Ze świata
shutterstock_2477838439
Koniec niższego VAT i limitów cen paliw. Co zmieni się od 1 września?
Moto
szkola plecak rodzic rodzice dziecko shutterstock_475094941
300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin
Z kraju
shutterstock_2558469751
"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
Tech
Prezes NBP na spotkaniu G20
Polska wzmacnia pozycję w G20. Domański i Glapiński lecą do USA
Z kraju
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Kto zyska na nowym budżecie? Oto wydatki na instytucje państwowe
Z kraju
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
Handel
shutterstock_2673979929
OpenAI nie ufa firmom Muska. Jest decyzja o zakończeniu współpracy
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Minister energii: od 1 września obowiązują ceny Karola Nawrockiego
Z kraju
GettyImages-2291882608
Warsh wbrew oczekiwaniom Trumpa. "Jastrzębie" wystąpienie szefa Fed
Ze świata
shutterstock_2805107719
Operator promptera zarobił krocie, bo znał treść przemówień Trumpa
Ze świata
shutterstock_2764553015
"Napięty, ale odpowiedzialny". Na co państwo wyda niemal bilion złotych?
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wyciek z MyDr. Numery PESEL są już w bazie, można sprawdzić swoje dane
Tech
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
Z kraju
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
Tech
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
Z kraju
Stacja paliw, Rosja
Rosja boryka się z niedoborami. "Sytuacja pozostaje napięta"
Ze świata
PIT-0 podatki
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
Tech
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady
Tech
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica