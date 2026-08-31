Z kraju Rodzice mają czas do 1 września. Mogą utracić prawo do 800 plus Oprac. Paulina Karpińska |

Minister finansów o oszczędności z ograniczenia 800 plus dla cudzoziemców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Obywatele Ukrainy, którzy dostali PESEL UKR bez okazania dokumentu ze zdjęciem, muszą zaktualizować swoje dane do 31 sierpnia 2026 r. Brak aktualizacji może skutkować utratą ochrony czasowej od 1 września 2026 r.

Konsekwencje utraty statusu UKR

Jeżeli osoba objęta obowiązkiem nie dopełni formalności w wyznaczonym terminie to 1 września 2026 roku utraci status UKR. Może to oznaczać nie tylko wstrzymanie wypłaty 800 plus, ale również utratę innych praw związanych z ochroną czasową, w tym dotyczących legalnego pobytu oraz możliwości podejmowania pracy w Polsce.

Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Nie ma obowiązku załatwiania sprawy wyłącznie w gminie, w której wcześniej nadano PESEL. Ustawa mówi wprost o dowolnym organie gminy.

Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony na NUE. Ci, którzy nie mają ważnego paszportu, powinni zwrócić się do właściwej placówki konsularnej Ukrainy.

Zmiana ta wynika z przepisów o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Dowiedz się więcej: 800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega

Obowiązek mieszkania z dzieckiem w Polsce

To kolejna już zmiana w tym roku dla obywateli Ukrainy. W 2026 roku obywatel Ukrainy nadal może otrzymywać 800+ na dziecko, jeśli mieszka z nim w Polsce. Jeśli dziecko jest w wieku szkolnym, musi chodzić do szkoły w polskim systemie oświaty.

umowę o pracę lub umowę zlecenia,

prowadzenie własnej firmy,

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,

udział w szkoleniu ze stypendium,

stypendium sportowe lub doktoranckie.

Z tego warunku zwolnieni są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby pobierające świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.