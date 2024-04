800 plus dla ukraińskich dzieci. We wtorek ważna decyzja rządu

We wtorek rząd ma podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu zmian w przyznawaniu 800 plus dla obywateli z Ukrainy. Zgodnie z projektem będą mogli je pobierać nasi sąsiedzi ze wschodniej granicy po spełnieniu określonych kryteriów. Poza tym rząd zajmie się również rewizją Krajowego Planu Odbudowy.

Rada Ministrów na posiedzeniu we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustawy, który przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną.

- Po długich dyskusjach ministerstwo edukacji zdecydowało się na to, żeby jednak wprowadzić obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci z Ukrainy - wyjaśnił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

800 plus dla obywateli Ukrainy. Nowe zasady

Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną. Ochrona ta została wprowadzona decyzją wykonawczą Rady (UE) z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Projektowana regulacja zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku.

Jedną z najważniejszych zmian, którą ma wprowadzić projekt, jest uzależnienie przyznawania świadczenia wychowawczego od realizacji obowiązku szkolnego. Chodzi o tzw. 800 plus. Zgodnie z propozycją świadczenie to otrzymają osoby zamieszkujące z dzieckiem na terytorium RP w przypadku, gdy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek przygotowania przedszkolnego albo obowiązek nauki, chyba że dziecko jest w wieku, w jakim obowiązki te go nie dotyczą lub zostały mu odroczone.