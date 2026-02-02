Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus

Logo TVN24
Z kraju

Złotówki Pieniądze PLN
Wiceministra Aleksandra Gajewska o zamianach w 800 plus dla obywateli Ukrainy
Źródło: TVN24
Od 1 lutego rodzice oraz opiekunowie mogą przesyłać wnioski o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Nowy cykl wypłat obejmie czas od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jak podał ZUS, od 1 lutego ubiegłego roku wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"

Jak złożyć wniosek

Wnioski można złożyć wyłącznie elektroniczne za pośrednictwem: aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety), platformy eZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia. Jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o 800 plus na okres 2025/2026 przez mZUS i ZUS przyznał to świadczenie, klient może łatwo utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres. Dane uzupełnią się automatycznie na podstawie poprzedniego wniosku. W razie potrzeby można je edytować. Podobnie w eZUS - jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku automatycznie pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia). Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Pisma, informacje i decyzje są przekazywane elektronicznie przez eZUS/mZUS. W przypadku, gdy pojawi się tam ważna informacja dotycząca 800 plus, rodzice otrzymają powiadomienie e-mailem, SMS-em lub w aplikacji.

Kiedy jest wypłacane świadczenie

Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłaty. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu ciągłość wypłaty świadczenia zostanie zachowana. Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. 31 stycznia ZUS wstrzymał wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. We wniosku trzeba podać obowiązkowy numer PESEL wnioskodawcy i dziecka, wskazać dane o przekroczeniu granicy, potwierdzić legalność pobytu w Polsce, potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej, złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

pieniądze800 plus
