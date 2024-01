"60 tysięcy będzie dowiezione". Minister finansów o kwocie wolnej od podatku

- Pracujemy nad tym rozwiązaniem w ministerstwie finansów. My chcemy zmiany dotyczące podatków wprowadzić w sposób przewidywalny, mamy w pamięci Polski Ład . Chcemy, aby to była zmiana kompleksowa i wdrażana wraz z naszymi koalicjantami. Będziemy krok po kroku te punkty realizować - stwierdził minister. - Wariantów na stole jest kilka. 60 tys. będzie dowiezione mówiąc kolokwialnie, ale musimy to dobrze zaplanować, bo drugi raz na powtórkę z Polskiego Ładu nie możemy sobie pozwolić - zauważył.

Zerowy VAT na żywność. Co dalej?

- My uważamy, że pomoc powinna być pomocą celowaną, dla tych, którzy jej naprawdę potrzebują - powiedział minister finansów Na uwagę, że stawki podatku VAT na żywność nie da się różnicować w zależności od dochodów minister finansów opowiedział o swoim podejściu do podatku VAT w ogóle.

- Ja osobiście uważam, że tak jak we wszystkich państwach unijnych, VAT jest jednym z kluczowych źródeł dochodów państwa. Jako ministra finansów moim obowiązkiem jest również dbanie o dochody budżetowe. Po co? Po to, aby były środki na realizowanie tych ważnych, kluczowych programów. Takich jak choćby program in vitro, 10 milionów złotych na telefon zaufania, czy te potężne podwyżki dla sfery budżetowej i nauczycieli, które znalazły się w tym budżecie. Strony równania muszą się zgadzać - podkreślił szef resortu finansów.