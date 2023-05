Wygaszanie 500 plus? "Dalsze losy to wynik kalkulacji politycznej"

500 plus warte jest coraz mniej, na dodatek malejąca liczba urodzin oznacza, że rządowe wydatki na ten cel będą w kolejnych latach ograniczane. Czy to oznacza powolny koniec 500 plus? - Dalsze losy programu traktuję jako wynik kalkulacji politycznej - komentuje w rozmowie z TVN24 Biznes Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

- Nie ma tematu waloryzacji 500 plus - stwierdził sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski w Radiu ZET. Dopytywany o to, czy waloryzacja świadczenia pojawi się na zbliżającej się konwencji programowej PiS, odpowiedział: - Nie przewiduję tego tematu.

O sprawę waloryzacji programu 500 plus i o to, czy rząd znajdzie w budżecie pieniądze, aby to świadczenie podwyższyć, pytany był także wiceminister finansów Artur Soboń, który był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 .

- Jeśli mówimy, że nad czymś nie pracujemy, to znaczy, że nad tym nie pracujemy - odpowiadał. - Jeśli będziemy pracować nad jakimś projektem, to będziemy informować, że nad tym projektem pracujemy - dodał.

Brak waloryzacji 500 plus w kontekście wysokiej inflacji oznacza, że chociaż rodzice nominalnie dostają tyle samo, to faktycznie mogą za to kupić mniej. Analityk Paweł Majtkowski z eToro wyliczał niedawno, że obecnie 500 plus jest warte realnie 342 złote przy cenach z momentu startu programu.

Jest też inny aspekt - przy mniejszej liczbie narodzin dzieci wydatki na 500 plus będą spadały. Jak napisał Business Insider, w 2026 r. w następstwie spadku liczby dzieci, koszt programu zmniejszy się do 38,5 mld zł z obecnych ponad 40. Na dodatek - to znowu kwestia inflacji - ta kwota będzie stanowiła mniejszą część budżetu państwa niż obecnie.

Waloryzacja 500 plus? Kwestia "kalkulacji politycznej"

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, mówi w rozmowie z TVN24 Biznes, że dalsze losy programu 500 plus i innych programów społecznych traktuje jako "wynik kalkulacji politycznej, nie przejaw dążenia do sprawiedliwości".

Ekonomista przypomniał, że "program 500 plus rozpoczął wydatkową ofensywę rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku".

- Od tamtej pory świadczenie nie było waloryzowane, a pojawiającą się przestrzeń fiskalną rząd wykorzystywał do stworzenia kolejnych programów operujących stałymi kwotami złotówek. Rozmiar i liczba tych programów spowodowały, że niemal każdy zaczął dostawać więcej, co upodobniło politykę społeczną w Polsce do rozdawania każdemu - stwierdził Sobolewski. Dodał, że jednocześnie dobrobyt w tym czasie poprawiał się dzięki, może mizernym i niższym niż chciał rząd, inwestycjom oraz wzrostowi zatrudnienia, którego już nie będzie.

Według Antoniego Kołka, szefa Instytutu Emerytalnego, spadająca liczba dzieci powodująca równocześnie malejące wydatki na świadczenie pokazuje, że program będzie stopniowo wygaszany. Jego zdaniem rząd ma już świadomość, że przekazywaniem pieniędzy nie zdołał osiągnąć celu demograficznego.

- Nikt jednak ze względów politycznych nie powie, że zlikwiduje program, więc przyjęto wariant spokojnego wygaszania 500 plus, które z każdym rokiem będzie warte coraz mniej – ocenił w rozmowie z Business Insiderem.

