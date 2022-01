Zmiany w 500 plus i nowe wnioski o świadczenie

Nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy rusza 1 lutego 2022 roku – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od początku roku obowiązują zmiany w programie - wnioski można składać wyłącznie online, a pieniądze są wypłacane tylko na konta bankowe rodziców.

Program Rodzina 500 plus działa od kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie było wypłacane jedynie rodzinom o najniższych dochodach. Po ponad trzech latach, od 1 lipca 2019 r., program został rozszerzony i od tego czasu świadczenie jest wypłacane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Od stycznia obsługę 500 plus zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Resort rodziny szacuje, że dzięki tej zmianie koszty obsługi programu spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w ciągu 10 lat.

500 plus - nowy nabór wniosków od lutego

Od lutego rusza nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

- Wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice, również ci, którzy już teraz otrzymują 500 plus. Procedurami związanymi z obsługą wniosków i późniejszą wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Wiemy, jak ważne dla polskich rodzin jest świadczenie z programu Rodzina 500 plus, dlatego – chcąc zapewnić wszystkim ciągłość wypłat – zachęcamy, aby wniosek złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 roku. Wtedy pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca 2022 roku – dodaje.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., wówczas świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

500 plus - wniosek tylko przez internet

Wnioski będzie można składać już od 1 lutego przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub bankowość elektroniczną.

- Nasze doświadczenie pokazuje, że rodzice nie mają problemu z takim rozwiązaniem, a zdecydowana większość wniosków i tak składana jest online. Pandemia niejako wymusiła na nas poszerzenie kompetencji cyfrowych, wiele spraw musieliśmy załatwiać online. I dobrze sobie z tym radzimy. Widać to wyraźnie przy składaniu wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, gdzie rodzice bardzo sprawnie sobie radzą – mówi minister Maląg.

Wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej będą mogli złożyć wyłącznie rodzice mający numer PESEL. Rodzice składają wnioski na przeznaczonym dla nich formularzu SW-R. Rodzice lub opiekunowie niemający numeru PESEL powinni złożyć odpowiedni wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

500 plus. Ile pieniędzy wypłacono?

Z danych przekazanych przez MRiPS wynika, że od kwietnia 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło 176,5 mld złotych.

W sumie najwięcej uprawnionych do świadczenia było wśród mieszkańców woj. mazowieckiego – w ramach 500 plus do dzieci z Mazowsza od 2016 r. trafiło już niemal 26,8 mld zł. Na kolejnych miejscach pod względem kwoty wypłaconej z programu są województwa: śląskie (18,8 mld zł), wielkopolskie (17,5 mld zł) i małopolskie (16,8 mld zł).

Najmniej uprawnionych do świadczenia jest wśród mieszkańców województw: opolskiego (na świadczenie przeznaczono tam 3,8 mld zł), lubuskiego (4,4 mld zł) i świętokrzyskiego (5,3 mld zł).

