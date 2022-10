Sondaż: Polacy nie chcą podwyżki 500 plus

Przeciwko podniesieniu 500 plus do 800 złotych jest aż 51 procent respondentów - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". To wyraźny sygnał dla partii rządzącej - oceniono w piątkowym wydaniu gazety.

W gazecie przypomniano, że "SE" jako pierwszy informował o planowanych zmianach w 500 plus i waloryzacji świadczenia do 800 zł. "Myśli się o rewaloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili niczego obiecać" – przytoczono słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego .

500 plus. Polacy nie chcą podnoszenia świadczenia

W sondażu dla "SE" na pytanie: "czy jesteś za podniesieniem świadczeń 500 plus do 800 zł" - 51 proc. respondentów odpowiedziało negatywnie. Za podniesieniem świadczeń opowiedziało się 37 proc. pytanych.

"Zdaniem prof. Henryka Domańskiego sprzeciw Polaków wobec tego pomysłu wynika ze zmiany myślenia o programie" - czytamy w "SE". "Polacy dobrze już wiedzą, że samo podnoszenie 500 plus do 800 zł nic nie da, bo 500 plus powinno być zróżnicowane w zależności od kilku czynników. Przede wszystkim od poziomu zamożności. Nie wszyscy powinni dostawać po 500 zł. Po drugie, koszty waloryzacji ponieśliby wszyscy. To przejaw tego myślenia racjonalnego, ludzie wiedzą, że to przeciwko ekonomii" - ocenił socjolog, cytowany w gazecie. Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 18–19 października na grupie 1068 dorosłych Polaków.