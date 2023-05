Kaczyński zapowiada dużą podwyżkę 500 plus. Podaje kwotę

Od stycznia 2024 roku świadczenie na dziecko 500 plus zostanie podwyższone do 800 złotych - wynika z zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Chodzi mi o sferę socjalną. Generalnie powiedziałem: kontynuujemy. Ale kontynuujemy i rozwijamy. Otóż po pierwsze. Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa (...) ale suma będzie już inna: 800 plus - powiedział Kaczyński.