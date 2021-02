Prawie dwa miliony wniosków o 500 plus. Minister pokazuje dane

Według danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 1,8 milionów wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Najwięcej z nich przekazano za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

"To bardzo dobry wynik"

- Cieszy nas, że informacja o konieczności złożenia wniosku dotarła do rodziców i opiekunów, że nie odkładają oni decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę, że korzystają z elektronicznych kanałów umożliwiających dopełnienie formalności, co znacznie przyśpiesza całą procedurę i jest bezpieczne, ze względu na panującą epidemię - podkreśliła minister Maląg.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Przypomniała, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – a więc z zachowaniem ciągłości wypłaty świadczenia. Z kolei, złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.