500 plus po brexicie. Ministerstwo wyjaśnia

Jak w praktyce wyglądają zasady wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500 plus po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Odpowiedzi na to pytanie udziela Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Polski, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500 plus nieprzerwanie mają zastosowanie dotychczasowe przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

MRiPS zaznacza przy tym, że wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest np. powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.