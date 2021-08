Premier: program 500 plus nie spełnił naszych oczekiwań proludnościowych

500 plus - Mateusz Morawiecki komentuje

500 plus od kwietnia 2016

Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód. Jak czytamy na rządowych stronach, 500 plus ma realizować trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę. W przypadku pierwszego celu, zastępowalność pokoleń gwarantuje współczynnik dzietności na poziomie 2,1, co oznacza, że na sto kobiet powinno przypadać 210 urodzeń. W Polsce od 1989 roku współczynnik dzietności nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, a od 1998 roku przyjmuje wartości niższe od 1,5, charakteryzujące niską dzietność. W 2013 roku współczynnik dzietności dla całej Polski osiągnął 1,25 (125 dzieci na 100 kobiet) i do 2015 roku wzrósł do 1,3. Od 2016 roku widać było jego wyraźniejszy wzrost – do 2017 roku, w którym osiągnął 1,45. W kolejnych latach zaczął jednak znów spadać do poziomu 1,38 w roku 2020. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało na początku sierpnia br., że od początku funkcjonowania na program Rodzina 500 plus wydano ponad 156 mld zł.