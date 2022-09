Co z waloryzacją 500 plus i 15. emeryturą? Minister odpowiada

W tym momencie nie przewidujemy waloryzacji 500 plus - podkreśliła szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Dodała, że rząd wspiera rodziny przez nowe programy. Minister wskazała też, że jest za wcześnie, by mówić o 15. emeryturze w 2023 roku.

Minister rodziny i polityki społecznej o ewentualną waloryzację wypłacanego co miesiąc na każde dziecko świadczenia w wysokości 500 zł była pytana na antenie Radia Zet. - Polityka prorodzinna to przede wszystkim jest odpowiedź na potrzeby rodziców, musi być systemowa i kompleksowa. (…) W tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć – po pandemii, z toczącą się wojną na Ukrainie, jeśli spojrzymy na rodzaje wsparcia, na które rodzice mogą liczyć przez 18 lat, wychowując dziecko (…), to jest to kwota 120 tysięcy złotych. W roku 2015 było to zero - odpowiedziała.