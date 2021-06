Ostatnia szansa na 500 plus z wyrównaniem. Minister wyjaśnia

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina, że jedynie złożenie wniosku o 500 plus do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Wnioski można składać zarówno elektronicznie, jak i drogą tradycyjną.

W tym roku rodzice chcący skorzystać ze wsparcia z programu "Rodzina 500 plus" muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.