Już ponad dwa miliony wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy złożyli rodzice i opiekunowie – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak podkreśliła, najłatwiej można zrobić to drogą elektroniczną. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Podkreśliła, że jeden wniosek może opiewać na więcej niż jedno świadczenie. Przypomniała, że miesięcznie 500 plus pobiera około 6,6 mln dzieci.

"Najszybsza, najprostsza możliwość złożenia wniosku"

- Nadal zachęcam przede wszystkim do korzystania z drogi elektronicznej, poprzez bankowość elektroniczną, poprzez system Empatia ministerstwa rodziny czy poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. To jest najszybsza, najprostsza możliwość złożenia wniosku - podkreśliła. 1 lutego ruszył internetowy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500 plus. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.