Kaczyński o 500 plus. "Nie zadziałało"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie wykluczył waloryzacji świadczenia 500 plus. - Myśli się o jakichś rewaloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecywać - powiedział były wicepremier podczas spotkania w Częstochowie. Odniósł się też do kwestii efektów działającego od 2016 roku programu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej wizyty w Częstochowie mówił o "poważnych rysach", jeśli chodzi o obraz obecnej sytuacji. - Na przykład nasza sytuacja demograficzna, bardzo niewielka liczba dzieci - zwrócił uwagę.

Jarosław Kaczyński o programie Rodzina 500 plus

Kaczyński mówił przy tym o możliwej waloryzacji świadczenia 500 plus. - Nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo 500 plus - myśli się także o jakichś rewaloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecywać - wiadomo już, że to samo nie zadziałało - stwierdził prezes PiS.

W jego ocenie "na pewno pewien postęp mogłyby przynieść tanie, łatwe do zdobycia mieszkania, ale to też nie wystarczy. Na pewno, oczywiście, podnoszenie pensji, jakieś inne zabezpieczenia o charakterze socjalnym". - Ale musimy też pamiętać, że tu chodzi przede wszystkim o kwestie kulturowe, bo one decydują - dodał prezes PiS.

Kaczyński wskazywał przy tym, że "przed wojną, w latach 20., ponad 20-milionowa Polska miewała rocznie milion urodzeń". - Co jest dzisiaj, to już nie daj panie Boże, rzeczywiście bardzo mało. Musimy uczynić wszystko, żeby to przełamać - podkreślił były wicepremier.

W ostatnim czasie wskaźnik TFR (współczynnik dzietności) rósł lekko w latach 2016 i 2017. W roku 2017 przekroczył poziom 1,453. Jednak później znów zaczął spadać, osiągając w roku 2020 poziom 1,378, a w 2021 - 1,320. Przyjmuje się, że minimalna wartość współczynnika pozwalająca na zastępowalność pokoleń wynosi 2,10 - 2,15.

W 2021 r. zarejestrowano 331 tys. urodzeń, o ok. 24 tys. mniej niż w 2020 roku. W 2017 roku liczba urodzeń przekraczała 400 tysięcy.

Świadczenie 500 plus - ile wynosi

Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód.

Świadczenie 500 plus nie było waloryzowane od początku wprowadzenia programu. Tymczasem inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od lutego 1997 roku. We wrześniu 2022 roku wyniosła 17,2 procent, licząc rok do roku. Oznacza to, że świadczenie jest coraz mniej warte.

O waloryzację świadczenia 500 plus na początku czerwca br. w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceszef MF był wówczas pytany o pojawiający się pomysł podniesienia świadczenia do 700 zł. - Słyszę o nim wyłącznie od dziennikarzy - mówił Soboń.

Jak podkreślał, uważa ten pomysł "za niespecjalnie szczęśliwy". Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie waloryzacji, wiceminister odpowiadał, że powiedział to, co sam uważa. - Powtarzam, co ja uważam. Nie pracujemy nad tym rozwiązaniem - zapewniał wiceminister finansów.

Roczny koszt programu 500 plus to około 40 mld zł.

