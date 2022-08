500 plus dla Ukraińców. ZUS o możliwości utraty świadczenia

- Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego prawa do świadczeń dla rodzin. ZUS wstrzymał już wypłatę ponad 63 świadczeń - podał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

500 plus a zgłoszenie o wyjeździe z Polski

Narzędzia kontroli

Rzecznik wyjaśnił, że ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła Polskę. W razie wątpliwości co do spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Co ważne, te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.